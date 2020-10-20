Зинедин Зидан: «Заслужили ничью с «Боруссией». Даже большего, думаю»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о ничьей с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Результат говорит о характере команды. Мы заслужили ничью – и я даже думаю, что заслуживали большего. Это очень важное очко. Разумеется, ситуация в таблице сложная, мы сейчас в том же положении, что и в прошлом году. Игроки бились до конца и хорошо играли, уверен, все останется позади.

Нам нужно постараться и побороться с усталостью. Мы не остановились, но мы сильно устали. Что есть, то есть. Этот год будет тяжелым для всех. Но сегодня мы должны гордиться результатом, потому что взяли очко в тяжелом выезде. Да, нам не хватило чего-то, потому что мы не победили, но мы верили в свой план на игру, выступили хорошо и заслужили ничью.

Содержание матча было хорошим. Легких встреч на групповом этапе не бывает. Если мы будем так играть, то пройдем дальше», – сказал Зидан.

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