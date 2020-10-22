Путин пригласил Хабиба в Кремль (ESPN)

Президент России Владимир Путин пригласил чемпиона UFC в легком весе в Кремль.

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на менеджера бойца Ризвана Магомедова.

«Президент России Владимир Путин сегодня поговорил с Хабибом по телефону и пригласил его в Кремль в Москве. Завтра Хабиб вылетает из Дубая в Дагестан», – написал журналист.

В субботу Нурмагомедов победил треугольником на 254, а затем объявил о завершении карьеры.

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