Путин пригласил Хабиба в Кремль (ESPN)

Президент России Владимир Путин пригласил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Кремль.
Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на менеджера бойца Ризвана Магомедова.
«Президент России Владимир Путин сегодня поговорил с Хабибом по телефону и пригласил его в Кремль в Москве. Завтра Хабиб вылетает из Дубая в Дагестан», – написал журналист.
В субботу Нурмагомедов победил треугольником Джастина Гейджи на UFC 254, а затем объявил о завершении карьеры.
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