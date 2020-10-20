«Реал» вырвал ничью в матче с «Боруссией» Менхенгладбах, уступая 0:2. Каземиро забил на 93-й

Менхенгладбахская сыграла вничью с (2:2) в втором туре группового этапа .

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Зинедина Зидана уступала по ходу матча 0:2, однако Карим Бензема на 87-й минуте отыграл один гол, а уже в добавленное время Каземиро принес «Мадриду» ничью.

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