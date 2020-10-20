«Реал» вырвал ничью в матче с «Боруссией» Менхенгладбах, уступая 0:2. Каземиро забил на 93-й

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Зинедина Зидана уступала по ходу матча 0:2, однако Карим Бензема на 87-й минуте отыграл один гол, а уже в добавленное время Каземиро принес «Мадриду» ничью.
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Боруссия-Парк»
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Боруссия М –
Зоммер, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Хофманн, Крамер, Штиндль (Вольф, 79), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Херрманн, 71).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Асенсио (Родриго, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Азар, 70), Бензема.
- Предупреждения:
- Штиндль (55), Бенсебайни (79), Нойхаус (85), Каземиро (89).