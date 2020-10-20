«Реал» вырвал ничью в матче с «Боруссией» Менхенгладбах, уступая 0:2. Каземиро забил на 93-й

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Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Зинедина Зидана уступала по ходу матча 0:2, однако Карим Бензема на 87-й минуте отыграл один гол, а уже в добавленное время Каземиро принес «Мадриду» ничью.

Боруссия М Германия – Реал Мадрид Испания 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Боруссия-Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Тюрам, 2:0 – 58 Тюрам, 2:1 – 87 Бензема, 2:2 – 90 Каземиро.
Боруссия МЗоммер, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Хофманн, Крамер, Штиндль (Вольф, 79), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Херрманн, 71).
Реал МадридКуртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Асенсио (Родриго, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Азар, 70), Бензема.
Предупреждения:
Штиндль (55), Бенсебайни (79), Нойхаус (85), Каземиро (89).

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