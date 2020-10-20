Малафеев о «Зените»: «Всех успешных не любят. И «Спартак» был «Империей зла»

Бывший вратарь объяснил, почему многие не любят петербургский клуб, а также рассказал о работе спортивного директора .

– Вы поработали с Рибальтой. До сих пор идут споры – человек реально влияет на какие-то процессы в «Зените» или нет?

– В последнее время я не знаю, но если в тот период времени, где мы работали, – по игрокам последнее слово оставалось за ним.

– По всем?

– По тем, что я должен был с ним согласовывать.

– Паредеса продавал Рибальта?

– Там принимал участие и клуб, и Хавьер.

– Трансферы Маркизио и Малкома – Рибальты?

– И да, и нет. Поиск футболистов ведет не только спортивный директор. Это работа скаутов, аналитиков и так далее.

Наша работа, людей в спортивном блоке – мы как посредники. Помимо того, что мы должны разбираться в футболистах и понимать, что о чем, мы должны добиться результата и привлечь игрока на нашу сторону. Но согласовав это со всеми – с возможностями клуба и желанием тренера видеть его, насколько сильно он этого хочет.

По большому счету, роль спортивного директора, помимо управления, – это договориться, но решение все равно идет комплексное.

– Почему «Зенит» так сильно не любят?

– Всех успешных не любят.

– Только из-за этого?

– Это нормально. Зависть как раз порождает негативное отношение. Опять же – через призму чего? Страха и уважения.

Это всегда было. Сильных не будут любить. Как только ты вылазишь за пределы перспективности и становишься успешным, не дай бог, ты совершишь какую-то ошибку или ее очертания – тебя будут упрекать. И будь к этому готов.

В свое время это был «Спартак». «Империей зла», как называют «Зенит», был [ ], – сказал Малафеев.