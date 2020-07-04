Чемпион мира на 100-метровке Кристиан Коулмен дисквалифицирован на два года за пропуск допинг-тестов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике ( ) дисквалифицировал американского спринтера Кристиана Коулмена на два года за нарушение антидопинговых правил.

Бегун отстранен за пропуск трех допинг-тестов в течение года. В прошлом году Коулмен избежал наказания за аналогичное нарушение. Проведенное расследование выявило, что один из пропусков относился не к 6 июня (когда офицер не застал спортсмена на месте), а к 1 апреля (дата заполнения ADAMS), что не входило во временной период, достаточный для обвинений.

В этот раз Коулмен пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Американец пытался доказать, что последний пропуск произошел в том числе по вине допинг-офицера, покинувшего его дом до истечения времени доступности.

Срок дисквалификации американца отсчитывается с 14 мая 2020 года. Таким образом, он пропустит игры в Токио, которые пройдут следующим летом.

Коулмен – двукратный чемпион мира-2019 (на 100 м и в эстафете 4х100 м), а также обладатель двух серебряных наград ЧМ-2017. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 60 м.

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