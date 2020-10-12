Закон о продаже пива на стадионах могут принять в Госдуме в ноябре

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Продажа пива на стадионах России может быть разрешена в ближайшее время.

«Такой законопроект действительно включен в примерную программу решением Государственной думы на ноябрь 2020 года, однако говорить о его принятии пока преждевременно.

Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

🍺Депутаты ЛДПР хотят вернуть пиво на стадионы. Наш футбол – за, Минздрав и РПЦ – против

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