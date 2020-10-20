Жозеп Бартомеу: «Сделать «Барселону» самым уважаемым и любимым клубом было нашей целью. Мы ее достигли»

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Жозеп Бартомеу высказался после ухода с поста президента «Барселоны».

«Мы пережили уход Тито Вилановы и несправедливое заключение Сандро Роселя, мы получали оскорбления, мы подвергались жестокой, несправедливой критике от некоторых изданий.

Теперь и я, и члены совета директоров хотим перевернуть страницу. Желаем всего наилучшего следующему президенту и будем следить за успехами клуба.

Именно члены клуба решают его судьбу – судьбу лучшего клуба в мире. Наше руководство с самого начала было нацелено на то, чтобы сделать «Барселону» самым уважаемым, самым любимым клубом мира. Мы более чем достигли этой цели», – сказал Бартомеу.

Жозеп Бартомеу: «Отставка после вылета из ЛЧ была бы простым решением. Но нельзя было оставлять «Барсу» в руках менеджеров с ограниченными навыками»

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