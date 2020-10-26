Роднина о наказании Устюгова: «Ко всем спортсменам из России относятся с пристрастием. Нам надо идти на опережение, а не ждать, когда заберут медали»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда ( ) признать биатлониста виновным в нарушении антидопинговых правил.

Результаты Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, включая личную золотую медаль в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи, аннулированы.

«Я из такого вида спорта, где никаких допингов и специальных препаратов не принималось в наше время. Раз есть показатели, наверное, они на чем-то обоснованы.

Здесь мы можем только судить, насколько эти показатели правильные. Дело в том, что ты сдаешь тесты, но не факт, что они тут же вскрываются. Может быть, изменились какие-то положения.

Это обидно, за это надо бороться и отстаивать, потому что ко всем спортсменам из России относятся с определенным пристрастием. Наверное, нам тоже надо делать определенные выводы, идти на опережение, а не ждать, когда у нас заберут олимпийские медали.

К сожалению, мы здесь никакой позиции для себя не выработали. Мы идем по тому графику, который нам расписала , принимаем законы, меняем лаборатории, проводим обследования. Но при этом должен быть и свой собственный график работы», – сказала Роднина.

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