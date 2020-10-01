Норвежский судья признался, что он гей: «Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой»

Норвежский судья сделал каминг-аут.

«Я стал увереннее в себе, в моей жизни все хорошо.

Всю свою жизнь я был геем, это не то, о чем я задумываюсь. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, моя футбольная семья.

Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой – кроме моментов, когда ошибаюсь на футбольном поле», – приводит слова Хагена Verdens Gang со ссылкой на Glåmdalen.

Хаген работает на матчах высшего дивизиона Норвегии с 2006 года. В 2013 году он работал на матче сборной России, а также на игре «Зенита» с «Порту» в Лиге чемпионов.