Адвокат Устюгова: «Решение CAS смехотворно. Оно говорит об отсутствии независимости и содержит множество нарушений правовых норм»

Адвокат бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова Алексей Панич прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда ( ) признать Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишить его медалей Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи.

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования.

Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката».

Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры.

Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил свое мнение и в нарушение правовых норм направил свое заявление в некомпетентный орган», – отметил Панич.

Адвокат также заявил, что ряд важных процедурных аргументов защиты был проигнорирован арбитром.

«Так, например, вообще не учтены наши доводы относительно нарушений нормативных документов , устанавливающих требования к биологическому паспорту спортсмена и сдаваемым для него пробам, которые должны были привести к признанию недействительными показателей биологического паспорта.

Был также проигнорирован довод о необходимости применения восьмилетнего срока давности в соответствии с правилами IBU 2009 года, вместо которого был применен вновь установленный 10-летний срок давности в соответствии с правилами 2019 года.

То есть арбитр вопреки основополагающим принципам права считает, что срок давности привлечения к ответственности можно бесконечно увеличивать задним числом, придавая обратную силу правилам, ухудшающим положение спортсменов.

Таким образом, данное решение говорит об отсутствии независимости CAS ADD, а также содержит множество нарушений правовых норм. Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца», – сказал Панич.

CAS признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Он потерял два олимпийских золота и бронзу