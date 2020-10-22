Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC: «Это была работа всей моей жизни»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с обновленным рейтингом pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).
Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя с Джастином Гейджи на UFC 254, попросил лигу поставить его на первое место.
Сегодня, во вторник, Хабиб занял первую строчку, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.
«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так.
Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение – вот три качества которые мне помогли прийти к успеху.
И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», – написал Хабиб.
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Хабиб – топ. В бою против Гейджи он специально не стал делать болевой на руку, чтобы не травмировать Джастина на глазах его родителей