Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC: «Это была работа всей моей жизни»

Теги рейтинги UFC MMA легкий вес (MMA) Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с обновленным рейтингом pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя с Джастином Гейджи на UFC 254, попросил лигу поставить его на первое место.

Сегодня, во вторник, Хабиб занял первую строчку, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так.

Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение – вот три качества которые мне помогли прийти к успеху.

И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», – написал Хабиб.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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