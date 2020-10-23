Тарьей Бо о наказании Устюгова: «То, что Россия больше не лучшая нация, очень символично для всех, кто выступает за чистый спорт»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо поделился мнением о том, что команда получит бронзовые награды мужской эстафеты после отстранения россиянина .

Сегодня антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда ( ) признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Россия выиграла эстафету, но после аннулирования результатов Устюгова золото перейдет команде Германии, серебро – Австрии, а бронза достанется норвежцам.

«Это еще одна справедливая победа fair play и чистых спортсменов. У нас не будет возможности почувствовать волшебную атмосферу при получении олимпийских медалей и взглянуть на флаг Норвегии, но это показывает, что мошенники никогда не будут чувствовать себя в безопасности.

Финансируемое государством мошенничество в Сочи – самое серьезное из всех, что я видел за свою карьеру. Считаю, что то, что Россия больше не лучшая нация, очень символично для всех, кто выступает за чистый спорт.

Ожидаю, что закатит настоящую вечеринку в масках и с антисептиком в кармане», – написал Бо-старший в сообщении NRK.

«Я думал раньше, насколько разочаровывающе получить медаль по почте. А теперь сам в такой ситуации. Но это просто еще раз доказывает, что во время соревнований нужно бороться до последнего, даже если ты не добираешься до подиума. Нельзя просто докатывать до финиша. Спурт за 4-5 место может стать решающим через несколько лет. Может так получиться, что он принесет медали. Похоже, что самым важным в наше время становится спурт за четвертое место.

Не знаю, что еще сказать. Неслучайно то, что такое происходит с Россией снова и снова. Отвратительная статистика. Кстати, у меня еще есть четвертое место на в Ханты-Мансийске, где Устюгов выиграл серебро с масс-старте. Я взял пять из шести медалей на том чемпионате. А могло же быть шесть из шести. Помню, мы говорили об этом в 2011-м, что я мог бы стать первым, кто выиграл медали во всех гонках на ЧМ», – сказал в интервью TV2.

Похоже, Устюгов подставил весь наш биатлон: минус три медали Олимпиад, пострадают Шипулин, Черезов, Чудов