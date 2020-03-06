Антидопинговая панель CAS признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Он может потерять два олимпийских золота и бронзу

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала российского биатлониста виновным в нарушении антидопинговых правил.

Результаты Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, включая личную золотую медаль в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в , аннулированы.

«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», – заявил адвокат Устюгова Алексей Панич.

Из-за аннулирования результатов Устюгова золота в эстафете Сочи-2014 лишились также , и Антон Шипулин, бронзы в эстафете Ванкувера-2010 – , и .

Допинг-крах в биатлоне: Устюгова и Слепцову забанили, Россия потеряла золото эстафеты в Сочи-2014 и первое место в зачете

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко