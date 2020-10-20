Марко Николич: «У «Локо» было много моментов, не хватило завершения. Важно не впечатление, а забивать»

Главный тренер подвел итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

«Играли очень хорошо, Много-много моментов имели, но не набрали очки в этот вечер. Все было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина и, главное, храбрость.

Спасибо болельщикам. Очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на 100%. Очень жаль. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что без очков.

Игроков не надо было особенно настраивать. Нужно подготовить игроков тактически и верить в их качества. Первые 20-25 минут, возможно, было больше уважения, чем нужно. А потом много моментов. Стопроцентных моментов.

Мне жаль. Должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», – сказал Николич.

Мы вообще не верили в «Локо», а он вышел биться и атаковать. Было классно, спасибо