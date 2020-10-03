Мхитарян о конфликте в Карабахе: «Ваше молчание нас убивает. Мир армянам»

Капитан сборной Армении, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вновь высказался о конфликте в Нагорном Карабахе.
«Мир армянам», – написал футболист в твиттере, опубликовал изображение с надписью «Ваше молчание нас убивает».
Также футболист подписал сообщение рядом хештегов: «Откройте глаза», «Хватит слов, нужны действия», «Сильный Арцах», «Сильная Армения».
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда началось наступление азербайджанских войск на непризнанную республику с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии.
Peace For Armenians #OpenYourEyes #World #StopSaying #StartActing #ArtsakhStrong #ArmeniaStrong #PeaceforArmenians pic.twitter.com/YbioIJ5AXw— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) October 27, 2020