Мхитарян о конфликте в Карабахе: «Ваше молчание нас убивает. Мир армянам»

Капитан сборной Армении, полузащитник «Ромы» вновь высказался о конфликте в Нагорном Карабахе.

«Мир армянам», – написал футболист в твиттере, опубликовал изображение с надписью «Ваше молчание нас убивает».

Также футболист подписал сообщение рядом хештегов: «Откройте глаза», «Хватит слов, нужны действия», «Сильный Арцах», «Сильная Армения».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда началось наступление азербайджанских войск на непризнанную республику с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии.