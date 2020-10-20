«Локомотив» идет на третьем месте в группе A ЛЧ после 2 туров, «Бавария» лидирует

Теги Локомотив Бавария Атлетико Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

Определились позиции команд в группе A Лиги чемпионов после второго тура.

Лидирует «Бавария», набравшая 6 очков в матчах с «Атлетико» и «Локомотивом». Мадридская команда занимает второе место с тремя очками.

В свою очередь, «Локо» с одним очком идет на третьем месте, а «Ред Булл Зальцбург», у которого также одно очко, занимает последнее место, уступая железнодорожникам по дополнительным показателям.

Мы вообще не верили в «Локо», а он вышел биться и атаковать. Было классно, спасибо

«Локо» проиграл «Баварии», но переборол страх и кайфовал. Такими мы и хотим видеть наши клубы в Европе

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