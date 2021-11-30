«Зенит» и «Ростов» сыграли 2:2, Непомнящий проиграл Карлсену в рекордной партии, Сербия с Джоковичем вылетела из Кубка Дэвиса и другие новости

1. «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью 2:2, открывая тур РПЛ. Гости вели 2:0 к 25-й минуте, хотя гол Комличенко получился спорным, судья Матюнин засчитал его, не зафиксировав фол на Ракицком после видеопросмотра. Фанаты ушли с трибун в знак протеста против задержания болельщиков ЦСКА. Стюард убрал баннер «Стадион не тюрьма».

2. Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Она продолжалась 136 ходов и стала рекордной.

3. В Кубке Дэвиса хорваты выбили сербов с Джоковичем в составе и вышли в финал.

4. В КХЛ «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Дубае, СКА победил «Йокерит», «Витязь» уступил минскому «Динамо».

5. Руководство «Зенита» доверяет Семаку и не планирует менять тренера.

6. «Спартак» заплатит 20 млн рублей за Свинова. Вратарь «Факела» уже прошел медосмотр. Кроме того, «Спартак» может назначить менеджера по развитию молодых игроков. Вероятно, им станет алжирец Яхья.

7. «Барса» хочет продать права на название «Камп Ноу» за 30-40 млн евро в год на 10-15 лет. Есть 5 предложений.

8. Валерий Непомнящий рассказал о договорном матче с нальчикским «Спартаком» в 2008 году: «Они задолжали «Томи». Красножан сказал: «Не можем быть в долгу, будет ничья».

9. Вратарь «Локомотива» Гильерме пропустит 3-4 месяца после операции на голеностопе.

10. В НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» (1:0), несмотря на травму Шестеркина, «Виннипег» забросил 8 шайб «Нью-Джерси» и другие результаты.

11. На Кубке мира по лыжным гонкам Клэбо одержал победу в коньковом спринте, Жув – 3-й, Большунов – 7-й, Терентьев – 13-й, Ретивых – 15-й, Устюгов – 20-й.

12. Российские фристайлисты рискуют пропустить квалификационные этапы Кубка мира – в США и Канаду не пускают привитых нашими вакцинами.

13. В НБА 30+10 Дюрэнта помогли «Бруклину» справиться с «Миннесотой» и другие результаты.

14. Биатлонисты Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов выступят в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

15. На Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон был лучшим и во время первой, и во время второй практики. Кстати, у него опять шлем радужной раскраски. А Леклер попал в аварию.

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