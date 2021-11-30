Рангник о Роналду: «Никогда не видел 36-летнего игрока в такой форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду.
«Всегда нужно адаптировать свой стиль футбола или свои идеи в зависимости от тех игроков, что у тебя есть.
Я видел, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей.
Но суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Судя по тому, что я вчера увидел, Криштиану более чем готов выкладываться для команды», – сказал Рангник.
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