Рангник о Роналду: «Никогда не видел 36-летнего игрока в такой форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду.

«Всегда нужно адаптировать свой стиль футбола или свои идеи в зависимости от тех игроков, что у тебя есть.

Я видел, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей.

Но суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Судя по тому, что я вчера увидел, Криштиану более чем готов выкладываться для команды», – сказал Рангник.

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