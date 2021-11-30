Комличенко о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство защитника и нападающего»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).
– Ничья с «Зенитом» в гостях – это, конечно, неплохо.
Хотя, с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и еще были определенные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.
– Просмотр момента в эпизоде с голом?
– Честно говоря, не понимаю, о чем речь.
Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу – это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем.
Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал, – сказал Комличенко.
Во время игры футболисты питерского клуба указывали арбитру Алексею Матюнину на нарушение правил, допущенное, по их мнению, форвардом в борьбе с защитником Ярославом Ракицким. Нападающий в силовой манере сыграл в корпус оппонента, украинец упал, и это позволило футболисту «Ростова» нанести результативный удар.
Главный судья матча обратился к процедуре ВАР, сам посмотрел повтор эпизода на мониторе за боковой линией и принял решение засчитать гол.
Активно выражавший недовольство Ракицкий получил желтую карточку, пробив рукой по мячу.
Какой ударище Комличенко! Ввалил так ввалил 😱 pic.twitter.com/T1uwg5sekz— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021
Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР