Комличенко о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство защитника и нападающего»

Нападающий «Ростова» дал комментарий по итогам матча 17-го тура против (2:2).

– Ничья с «Зенитом» в гостях – это, конечно, неплохо.

Хотя, с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и еще были определенные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

– Просмотр момента в эпизоде с голом?

– Честно говоря, не понимаю, о чем речь.

Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу – это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем.

Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал, – сказал Комличенко.

Во время игры футболисты питерского клуба указывали арбитру Алексею Матюнину на нарушение правил, допущенное, по их мнению, форвардом в борьбе с защитником Ярославом Ракицким. Нападающий в силовой манере сыграл в корпус оппонента, украинец упал, и это позволило футболисту «Ростова» нанести результативный удар.

Главный судья матча обратился к процедуре ВАР, сам посмотрел повтор эпизода на мониторе за боковой линией и принял решение засчитать гол.

Активно выражавший недовольство Ракицкий получил желтую карточку, пробив рукой по мячу.

Какой ударище Комличенко! Ввалил так ввалил 😱 pic.twitter.com/T1uwg5sekz — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР