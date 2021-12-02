Дарья Домрачева о ситуации в Беларуси: «На сердце неспокойно. Хочется, чтобы страна жила мирной жизнью»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о ситуации в Беларуси.

— Вопрос не про политику, а про личное. Насколько сильно тревожит вас все, что связано с известными событиями в Беларуси и последующая реакция на эти события?

— На сердце неспокойно, переживаю как любой нормальный человек. Хочется, чтобы страна процветала и развивалась, жила мирной жизнью. Любое государство в своей истории проходит через сложные времена.

Верю, что Беларусь это преодолеет и все у моей страны и моего народа сложится хорошо.

— Задевают критические возгласы: «Домрачева не выразила своего отношения!»?

— Если ориентироваться на возгласы и комментарии в сети, не знаю, как вообще жить на свете. Не считаю ориентиром чужое мнение, стараюсь руководствоваться собственными мыслями и ощущениями.

Критикуют? У всех есть право. Как и на выбор отношения к критике.

— Давно были в Беларуси?

— В конце октября, когда у няни закончилась китайская виза. Представилась возможность навестить дом, – сказала Домрачева.

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