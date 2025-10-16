«Рубин» встретится с «Балтикой». Казанцы, ждем всех на домашней игре против калининградцев!
«Рубин» сыграет с «Балтикой» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 19 октября, в 17:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы после 11 туров расположились на седьмом месте, набрав 18 очков. Калининградцы же находятся на пятой строчке, имея 20 очков в активе. «Рубину» нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Балтики»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
