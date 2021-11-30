Джером Боатенг: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать, забить с центра поля через себя?»

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Бывший защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался об итогах «Золотого мяча», который достался Лионелю Месси.

«Если единственное, что имеет значение, – выбрать лучшего игрока в целом, то с точки зрения таланта это Месси или Роналду, конечно. Но если учитывать титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому.

Мне жаль Левандовского, потому что он точно заслужил «Золотой мяч». Это напоминает мне 2013 год, когда Франк [Рибери] тоже не получил приз. Очень жаль. Что еще должен был сделать Леви? Забить с центра поля через себя?

Это точно не выбьет почву у Левандовского из-под ног, но это большое разочарование для него, безусловно. Но, насколько я его знаю, это только мотивирует его. Его статистика в этом сезоне невероятна», – сказал игрок «Лиона».

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