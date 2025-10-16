Федотов о желании Кисляка претендовать на «Золотой мяч»: «Нормальные, хорошие амбиции. У этого парня все есть – и трудолюбие, и другие факторы»

Федотов считает нормальным желание Кисляка претендовать на «Золотой мяч».

Ранее полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА».

«Нормальные, хорошие амбиции. Мы прекрасно понимаем, как к этому относятся, ну и пусть относятся. Но это же здорово, что молодой человек в своем понимании уверенно оценивает происходящее. Нужно прикладывать громадные усилия.

Мы очень хорошо знаем, что у этого парня все есть – и трудолюбие, и другие сопутствующие факторы», – сказал бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов.

