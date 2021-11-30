Хави: «Месси заслужил 7-й «Золотой мяч», он лучший игрок в истории. Это футбольная справедливость»

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил уверенность, что форвард заслуженно выиграл 7-й .

«Это футбольная справедливость. Он лучший игрок в истории, он заслужил 7-й «Золотой мяч».

Гвардиола сказал: «Решение отдать «Золотой мяч» Месси не может быть ошибочным». И я согласен, Месси – лучший футболист мира.

Конечно, можно говорить о том, заслужил ли Левандовски «Золотой мяч», но такие споры возникают каждый год. Но выбрали Месси, и это проявление футбольной справедливости», – сказал .