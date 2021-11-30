Матюнин засчитал гол Комличенко «Зениту», не зафиксировав фол на Ракицком после видеопросмотра

«Зенит» играет против «Ростова» в матче 17-го тура чемпионата России (1:2, первый тайм).
На 25-й минуте на поле возникла спорная ситуация после гола, забитого нападающим Николаем Комличенко.
Футболисты питерского клуба указывали арбитру Алексею Матюнину на нарушение правил, допущенное, по их мнению, форвардом в борьбе с защитником Ярославом Ракицким. Нападающий в силовой манере сыграл в корпус оппонента, украинец упал, и это позволило футболисту «Ростова» нанести результативный удар.
Главный судья матча обратился к процедуре ВАР, сам посмотрел повтор эпизода на мониторе за боковой линией и принял решение засчитать гол.
Активно выражавший недовольство Ракицкий получил желтую карточку, пробив рукой по мячу.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Ростов».
Какой ударище Комличенко! Ввалил так ввалил 😱 pic.twitter.com/T1uwg5sekz— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021