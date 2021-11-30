Видеотрансляция матча «Зенит» – «Ростов». 1:2 – Клаудиньо отыграл один мяч! Текстовый онлайн тоже есть

17-й тур РПЛ открывается в пятницу матчем «Зенит» – «Ростов».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 0:1 – 11, пенальти Полоз, 0:2 – 25 Комличенко, 1:2 – 31 Клаудиньо.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков (Ловрен, 37), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком, Клаудиньо.
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Ростов –
Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Мелехин, Калинин, Байрамян, Глебов, Полоз, Комличенко, Альмквист.