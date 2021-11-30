Видеотрансляция матча «Зенит» – «Ростов». 1:2 – Клаудиньо отыграл один мяч! Текстовый онлайн тоже есть

17-й тур РПЛ открывается в пятницу матчем «Зенит» – .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ