Видеотрансляция матча «Зенит» – «Ростов». 1:2 – Клаудиньо отыграл один мяч! Текстовый онлайн тоже есть

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

17-й тур РПЛ открывается в пятницу матчем «Зенит»«Ростов».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию. 

Зенит – Ростов 1:2 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11, пенальти Полоз, 0:2 – 25 Комличенко, 1:2 – 31 Клаудиньо.
ЗенитКержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков (Ловрен, 37), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком, Клаудиньо.
РостовПесьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Мелехин, Калинин, Байрамян, Глебов, Полоз, Комличенко, Альмквист.
Предупреждения:
Чистяков (9), Ракицкий (27), Глебов (29).

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