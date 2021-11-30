Сергей Семак: «Я понимаю болельщиков. Людей поставили в ситуацию, что они просто не хотят ходить»

Главный тренер высказал мнение относительно того, что болельщики команды покинули сектор в ходе матча с (2:2), тем самым поддержав фанатов ЦСКА, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вираж ушел на 60-й минуте. Насколько это повлияло на то, что в конце было тяжело? Как относитесь к этой акции?

– Конечно, повлияло. Болельщик – 12-й игрок. Всегда тяжело играть в гостях при поддержке, тем более той поддержке и атмосфере, которую создают наши болельщики.

Обобщать и держать то, что произошло после матча, – абсолютно неправильно. Людей поставили в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить при такой организации матчей.

Я понимаю болельщиков. Футбол – для них и фанатов. Есть определенные правила, но все это можно решать другим способом.

Тем более никаких беспорядков не было, были только файеры. Насколько я знаю, может, не обладаю всей информацией.

То, что произошло, – очень и очень странно. То, что болельщики обращают внимание акцией к этому вопросу, – факт. Я думаю, внимание они обратили, это точно.

Я за болельщиков, которые приходят и поддерживают свои команды, при этом не нарушая правила, – заявил Семак.

Фанаты «Зенита» ушли с трибуны на 60-й минуте. Запустили акцию в поддержку болельщиков ЦСКА