Гильерме пропустит 3-4 месяца после операции на голеностопе

Вратарю успешно прооперировали голеностопный сустав в одной из финских клиник.

35-летний голкипер пропустит 3-4 месяца, сообщает клуб.

«Все прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», – написал Гильерме в инстаграме.

Голкипер получил травму в матче 15-го тура с (1:2). У него выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.