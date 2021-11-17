Гильерме пропустит 3-4 месяца после операции на голеностопе

Вратарю «Локомотива» Гильерме успешно прооперировали голеностопный сустав в одной из финских клиник.
35-летний голкипер пропустит 3-4 месяца, сообщает клуб.
«Все прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», – написал Гильерме в инстаграме.
Голкипер получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). У него выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
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