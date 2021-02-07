Лыжи. Кубок мира. Терентьев, Устюгов, Большунов, Валнес и Клэбо пробегут спринт свободным стилем

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере пройдет мужской спринт свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 12.35 по московскому времени, начало финалов – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport (только финалы)

Старт-лист

1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Андрей Ларьков (Россия)

3. Сергей Устюгов (Россия)

5. Люка Шанава (Франция)

9. Пол Гульберг (Норвегия)

10. Денис Филимонов (Россия)

11. Александр Терентьев (Россия)

13. Ришар Жюв (Франция)

16. Сергей Ардашев (Россия)

17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

19. Йони Мяки (Финляндия)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

22. Эмиль Иверсен (Норвегия)

23. Эрик Валнес (Норвегия)

24. Хокун Сконес (Норвегия)

25. Глеб Ретивых (Россия)

32. Андрей Мельниченко (Россия)

35. Александр Большунов (Россия)

36. Рено Же (Франция)

38. Финн Хоген Крог (Норвегия)

42. Эвен Нортуг (Норвегия)

44. Томас Ларсен (Норвегия)

46. Пол Троан Ауне (Норвегия)

48. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

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