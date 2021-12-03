НБА. «Голден Стэйт» попытается взять реванш у «Финикса», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие матчи

В пятницу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

«Голден Стэйт» попытается взять реванш у «Финикса» за недавнее поражение.

«Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Индиана» примет «Майами».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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