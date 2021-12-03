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    НБА. «Голден Стэйт» попытается взять реванш у «Финикса», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие матчи

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    В пятницу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

    «Голден Стэйт» попытается взять реванш у «Финикса» за недавнее поражение. 

    «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Индиана» примет «Майами». 

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Индиана – Майами
    Дата проведения
    4 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Кливленд
    Дата проведения
    4 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Миннесота
    Дата проведения
    4 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Филадельфия
    Дата проведения
    4 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Орландо
    Дата проведения
    4 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Новый Орлеан
    Дата проведения
    4 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Бостон
    Дата проведения
    4 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    4 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Финикс
    Дата проведения
    4 декабря, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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