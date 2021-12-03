НБА. «Голден Стэйт» попытается взять реванш у «Финикса», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие матчи

В пятницу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.
«Голден Стэйт» попытается взять реванш у «Финикса» за недавнее поражение.
«Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Индиана» примет «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 4 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 4 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 4 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 4 декабря, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 4 декабря, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Гонка за титулом НБА: «Финикс» вырвал первое место у «Уорриорс», «Милуоки» растерял защиту, а «Лейкерс» вообще не попали в претенденты
Джордж Майкан – семинарист в очках, ставший первой суперзвездой в баскетболе. Он спас от ранней смерти и «Лейкерс», и всю НБА
«Финикс» и «Голден Стэйт» определили лучшую команду НБА на старте: Стеф Карри опозорился, Крис Пол и Микэл Бриджес отработали красиво