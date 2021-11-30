Непомнящий рассказал о договорном матче с «Нальчиком»: «Они задолжали «Томи». Красножан сказал: «Не можем быть в долгу, будет ничья»

Бывший главный тренер «Томи» рассказал о ситуации с договорным матчем в период его работы в клубе.

«По Томску скажу сразу – это самые приятные для меня воспоминания. Я много раз отказывался от их предложений, но звезды сошлись так, что я там все-таки оказался. Честно говоря, до работы я даже не знал [о богатой истории «Томи» с договорняками].

На первой встрече [с руководством] я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились».

До меня в том сезоне в «Томи» поработали три тренера. Тот сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и [будет] ничья». Я говорю: «Как я ребятам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так все знают».

В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас. Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима [вероятно, имеется в виду Дмитрий Тарасов – прим. Sports.ru], совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!» – рассказал Непомнящий.

и «Спартак» Нальчик сыграли вничью со счетом 1:1 в ноябре 2008 года.

Дмитрий Тарасов: «В перерыве договорного матча наплел тренеру, что мне плохо, и на второй тайм не вышел»

Непомнящий в подкасте Сычева и Казанского рассказал о договорняке «Томи» с «Нальчиком» – тогда там рулил Красножан. А еще назвал Дзюбу хамом