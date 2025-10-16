«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)

«Спартак» продолжает поиски тренера на замену Деяну Станковичу.

Ранее сообщалось , что в московском клубе предпочитают кандидатуру Луиса Гарсии . Также рассматривались Оскар Гарсия и Бруну Лаже.

По информации Metaratings.ru, среди возможных сменщиков серба по-прежнему нет российских специалистов.

Луис Гарсия, кандидат спортивного директора Франсиса Кахигао , не до конца устраивает всех представителей совета директоров.

52-летний испанец сейчас рассматривается как запасной вариант, на случай, если не удастся договориться с более именитыми специалистами.