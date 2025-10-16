  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
35

«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)

«Спартак» продолжает поиски тренера на замену Деяну Станковичу.

Ранее сообщалось, что в московском клубе предпочитают кандидатуру Луиса Гарсии. Также рассматривались Оскар Гарсия и Бруну Лаже.

По информации Metaratings.ru, среди возможных сменщиков серба по-прежнему нет российских специалистов.

Луис Гарсия, кандидат спортивного директора Франсиса Кахигао, не до конца устраивает всех представителей совета директоров.

52-летний испанец сейчас рассматривается как запасной вариант, на случай, если не удастся договориться с более именитыми специалистами.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛуис Гарсия
logoФрансис Кахигао
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
8сегодня, 08:18
Ольга Смородская: «Российских тренеров в природе не существует – они либо слабые, либо заняты. Поэтому «Спартак» ищет иностранца. ЦСКА грамотно угадал с новым тренером»
4213 октября, 15:36
Руководство «Спартака» предпочитает Ивича, Кахигао – за экс-тренера «Алавеса» Гарсию (Иван Карпов)
11211 октября, 08:58
«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
1199 октября, 16:42
Главные новости
Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»
1925 минут назад
Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»
2736 минут назад
Тихонов не согласился бы тренировать ЦСКА: «Это не антагонизм, это внутри, как заповедь»
1248 минут назад
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
63сегодня, 09:18
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
12сегодня, 09:08
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
31сегодня, 08:47
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
110сегодня, 08:34
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
57сегодня, 08:28
Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
39сегодня, 08:19
Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»
10сегодня, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги
111 минут назад
Дюков о поведении Станковича: «Тренер должен быть эмоциональным, но иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат»
14 минут назад
Лукин об игре с «Локо»: «Задача ЦСКА – победить и никому не отдавать 1-е место. Легких матчей не бывает, у них быстрая и дерзкая команда с качественными исполнителями»
223 минуты назад
Златан Ибрагимович: «Мне не хватает адреналина на поле, я боялся уйти. Теперь я понял, что для этого нужно работать, тогда все придет – в жизни ничто не дается даром»
133 минуты назад
Романцев о судьях: «Они стали главными действующими лицами на поле, начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. Арбитр должен быть незаметным, меньше светиться»
248 минут назад
Шмейхель о Мактоминее: «Что он делает в «Наполи»? Он игрок для «МЮ». Проблема была в его универсальности, тренеры не строили команду вокруг него»
859 минут назад
Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»
2сегодня, 09:34
Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
28сегодня, 09:10
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
2сегодня, 09:01
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!
2сегодня, 09:00Реклама