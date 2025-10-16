«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
«Спартак» продолжает поиски тренера на замену Деяну Станковичу.
Ранее сообщалось, что в московском клубе предпочитают кандидатуру Луиса Гарсии. Также рассматривались Оскар Гарсия и Бруну Лаже.
По информации Metaratings.ru, среди возможных сменщиков серба по-прежнему нет российских специалистов.
Луис Гарсия, кандидат спортивного директора Франсиса Кахигао, не до конца устраивает всех представителей совета директоров.
52-летний испанец сейчас рассматривается как запасной вариант, на случай, если не удастся договориться с более именитыми специалистами.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
