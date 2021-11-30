Фанаты «Зенита» покинули трибуны во время матча с «Ростовом»

играет с «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России.

Активные болельщики питерской команды, как и заявлялось ранее, покинули сектор на 60-й минуте игры.

Этот фрагмент показали во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ». Фанатский вираж полностью опустел во втором тайме.

Данная акция – знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, произошедшего после матча с «Зенитом» в прошлом туре.

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»

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