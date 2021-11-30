«Барса» хочет продать права на название «Камп Ноу» за 30-40 млн евро в год на 10-15 лет. Есть 5 предложений

Президент «Барселоны» высказался о финансовых аспектах работы клуба.

О правах на название

«У нас есть как минимум 5 предложений. Мы хотим получать от 30 до 40 млн евро в год. Это контракты, которые обычно заключаются на 10-15 лет».

О титульном спонсоре

«Мы хотели бы разобраться с этим до конца года или в начале 2022 года. Nike нужно время, чтобы изготовить форму, а контракт с Rakuten истекает.

У нас хорошие отношения с Rakuten, мы можем продлить контракт, но есть и другие компании, предлагающие больше. А на данный момент сумма имеет значение», – сказал Лапорта в интервью TV3.

Титульным спонсором «Барселоны» может стать саудовская компания. Контракт – на 100 млн евро в год