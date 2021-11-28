Почеттино о Месси: «Голы – вопрос времени. Моментов много, мяч начнет попадать в ворота рано или поздно»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча Лиги 1 против «Ланса».

«Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности.

У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно.

Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает», – заявил аргентинский специалист.

В нынешнем сезоне Месси забил всего один гол в восьми играх чемпионата Франции, однако в недавнем матче с «Сент-Этьеном» (3:1) сделал три результативных передачи.

Статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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