Почеттино о Месси: «Голы – вопрос времени. Моментов много, мяч начнет попадать в ворота рано или поздно»

Главный тренер ответил на вопрос о нападающем в преддверии матча Лиги 1 против «Ланса».

«Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности.

У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно.

Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает», – заявил аргентинский специалист.

В нынешнем сезоне Месси забил всего один гол в восьми играх чемпионата Франции, однако в недавнем матче с «Сент-Этьеном» (3:1) сделал три результативных передачи.

Статистику футболиста можно посмотреть здесь.