Стюард снял баннер «Стадион не тюрьма, фанат не преступник» во время матча «Зенит» – «Ростов»

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью (2:2) в матче 17-го тура чемпионата РПЛ.
На 60-й минуте игры активные болельщики питерского клуба покинули трибуны в знак солидарности с фанатами ЦСКА.
На секторе болельщиков «Зенита» находился баннер с надписью «Стадион не тюрьма, фанат не преступник».
Когда фанаты уходили с сектора, к баннеру подошел стюард и начал его снимать, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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Фанаты «Зенита» ушли с трибуны на 60-й минуте. Запустили акцию в поддержку болельщиков ЦСКА