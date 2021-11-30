Стюард снял баннер «Стадион не тюрьма, фанат не преступник» во время матча «Зенит» – «Ростов»

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«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью (2:2) в матче 17-го тура чемпионата РПЛ.

На 60-й минуте игры активные болельщики питерского клуба покинули трибуны в знак солидарности с фанатами ЦСКА.

На секторе болельщиков «Зенита» находился баннер с надписью «Стадион не тюрьма, фанат не преступник».

Когда фанаты уходили с сектора, к баннеру подошел стюард и начал его снимать, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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Фанаты «Зенита» ушли с трибуны на 60-й минуте. Запустили акцию в поддержку болельщиков ЦСКА

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