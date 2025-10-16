  • Спортс
Куртуа о Беллингеме на ЧМ: «Не думаю, что мы можем представить Англию без Джуда. Он должен играть, это один из лучших футболистов «Реала»

Тибо Куртуа убежден, что Джуд Беллингем должен играть за Англию на ЧМ-2026.

Полузащитник «Реала» не вызывался в английскую команду, только восстановившись после операции на плече.

«Да, конечно. Не думаю, что мы можем представить Англию без Джуда. Он определенно должен быть в составе сборной. Он должен играть.

У него не так много игрового времени, поэтому для сборной Англии и «Реала» лучше, чтобы он тренировался и получал дополнительную физическую нагрузку. Сейчас нас ждет пара сложных матчей, и, надеюсь, он поможет, потому что он потрясающий футболист. Он один из наших лучших игроков.

Не знаю, звонил ли ему Тухель или нет. Но я уверен, что уже в ноябре он вернется в сборную Англии. В составе нужен такой игрок, как Джуд.

У него была длительная травма сроком четыре месяца, поэтому нельзя действовать слишком быстро. В противном случае можно получить мышечные травмы и пропустить несколько недель, а если ситуация повторится, то еще несколько. Нужно быть в оптимальной форме, и тогда все будет хорошо», – сказал голкипер «Реала».

