  • Челестини об интересе к Глебову в Европе: «Статус наших игроков сильно поменялся в последние 3 месяца, это может сбить с фокуса. Но Кирилл очень собран, сфокусирован на работе в ЦСКА»
0

Челестини об интересе к Глебову в Европе: «Статус наших игроков сильно поменялся в последние 3 месяца, это может сбить с фокуса. Но Кирилл очень собран, сфокусирован на работе в ЦСКА»

Фабио Челестини высказался о слухах про переход Кирилла Глебова в Европу.

Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу». До этого сообщалось об интересе со стороны «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики».

– Писали про Глебова в Европе. Это не отвлекает его?

– Против «Спартака» я его видел абсолютно собранным.

Последние три месяца статус наших игроков сильно поменялся, они продолжают расти. Это может сбить их с фокуса.

Но Глебов очень собран, сфокусирован на своей работе в ЦСКА, – сказал главный тренер армейцев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoКирилл Глебов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoФабио Челестини
психология
возможные трансферы
logoМатч ТВ
logoСпартак
