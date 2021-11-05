«Они могут не отобраться на Олимпиаду. В США и Канаду не пускают привитых российскими вакцинами». Фристайлисты рискуют пропустить квалификационные этапы Кубка мира

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что команда не может въехать в США и Канаду на этапы Кубка мира, в рамках которых состоится квалификация к Олимпиаде-2022.

Сейчас в США и Канаду могут въехать те, кто привился вакцинами от коронавируса, одобренными американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут в Северной Америке в декабре и январе.

«Они не пускают людей, привитых российскими вакцинами, даже просто на территорию страны.

Существуют исключения, так называемый национальный интерес, когда могут заезжать спортсмены и тренеры на мероприятия. В последнее время Канада признала китайские вакцины, именно для участия в соревнованиях. Но российских фристайлистов не пускают на соревнования, которые являются этапами Кубка мира, квалификационными, отборочными на Олимпийские игры.

Для нас это критическая ситуация, наш вид спорта особенно зависим от североамериканских этапов Кубка мира. Порядка 60% стартов в дисциплинах акробатика, могул, ски-кросс, хафпайп, биг-эйр и слоупстайл проходят в США и Канаде», – сказал Курашов.

«Каждый спортсмен и тренер самостоятельно принимал решение, какой вакциной прививаться. Все сотрудники федерации, спортсмены и специалисты привиты, чтобы исключить все риски в олимпийский сезон.

Если сейчас рассматривать вопрос вакцинации зарубежными вакцинами, то во-первых, есть вопросы по смешению вакцин, а во-вторых, большинство сборников привились повторно не так давно. Мы консультировались с врачами, в том числе и с зарубежными, они не очень хорошо относятся к такой повторной вакцинации. Мало времени прошло после предыдущей прививки», – добавил глава федерации.

«Мы вышли на контакт с и , но до сих пор ситуация не решается. У нас большая переписка с организаторами этих этапов Кубка мира – и американскими, и канадскими, но все ответы, которые мы получаем, либо полностью отрицательные, либо бессодержательные. Говорят – прививайтесь зарубежными вакцинами, вот и все.

Если ничего не изменится, то часть наших спортсменов просто не сможет отобраться на Олимпийские игры, завоевать олимпийские лицензии. Это абсолютно неравноправный и абсолютно нечестный подход, ведь часть спортсменов просто не имеет возможности отобраться на Олимпиаду», – заключил он.