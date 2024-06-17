Франция стартует на Евро против неуступчивой Австрии Рангника, а Фонбет дарит бездепозитный фрибет до 15 000 ₽ новым клиентам

Франция начинает свой путь на Евро-2024 матче с Австрией.

В другом матче группы D в 1-м туре Нидерланды вырвали победу у Польши (2:1).

Ряд изданий считает команду Дидье Дешама претендентом на победу в турнире. Во всяком случае, в игре с австрийцами трехцветные точно выступают большим фаворитом: коэффициент на победу Франции равен 1,55, тогда как за успех подопечных Ральфа Рангника дают 6,20, а за ничью – 4,50.

Стоит отметить, что Австрия не уступает с 13 октября 2023 года, одержав 6 побед в 7 матчах и обыграв, в частности, Сербию и Германию. На этом фоне вполне надежно выглядит линия «обе забьют» за 1,83.

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