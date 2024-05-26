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Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?

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Чемпионат России завершился победой очевидного фаворита. Историй о счастливчиках, поставивших на коэффициент 30.00 или 50.00 на «Динамо», мы не узнаем, но все же поискать несовпадения с прогнозами можно на другом уровне – индивидуальной статистики.

В линии от букмекера Бетсити перед началом чемпионата предлагалось заключать пари на многих звездных футболистов. Почти все прогнозы букмекеров – «в молоко». Спустя всего лишь год индивидуальные тоталы выглядят, как из альтернативной реальности. Даже трудно поверить, что в линии всерьез предлагали ставить, например, на 16 голов Дзюбы за равнозначный коэффициент…

Дзюба, Промес и Малком – три фаворита

До старта чемпионата России – три яркие звезды среди форвардов. Фаворитами гонки бомбардиров считались Дзюба, Промес и Малком. Первые двое получили тотал в 15.5 а Малком даже на один гол больше. То есть по равнозначному коэффициенту 1.85 можно было поставить на то, что игроки забьют больше или меньше. Индивидуальный тотал – своеобразная оценка предполагаемой результативности каждого конкретного футболиста в сезоне.

Бразилец первым вышел из гонки, с запасом пробив свой тотал в чемпионате Саудовской Аравии; Артем Дзюба остановился на четырех голах, а из-за чего не сыграла ставка на Промеса лишний раз напоминать не будем… Если же сосредоточиться только на спортивной составляющей, то Квинси существенно отставал от графика на завышенный тотал: 6 голов в 17 матчах, не поспевал и до сборов в Эмиратах.

Регресс года

В число фаворитов второй волны букмекеры включали Александра Соболева, Федора Смолова, Николая Комличенко и Федора Чалова. Каждый получил тотал в диапазоне 10-15 голов и не справился с задачей.

Соболев за весь чемпионат умудрился забить меньше Промеса – пять голов. Николай Комличенко после травмы отметился только четырьмя мячами, еще и проиграл конкуренцию за место основного нападающего «Ростова».

Федор Чалов в какой-то момент был главным соперником Кассьерры в гонке бомбардиров, но вторая часть сезона склонила и его индивидуальный тотал 14.5 к «меньше». Федор закончил чемпионат с 12-ю мячами.

Совсем грустный финиш сезона и, возможно, даже карьеры для Смолова. Нападающий «Динамо» свой последний гол в РПЛ забил еще в сентябре 2023 года. Амбициозный тотал в 10.5 голов для нападающего сегодня выглядит злой иронией.

В эту же компанию несыгравших тоталов попадает и постепенно увядающий бомбардир Владимир Писарский. Отметка в восемь голов ему не покорилась (всего три мяча), как и место в основном составе «Крыльев». Грустно вспоминать, что Владимир в бытность Сычевым имел 14 голов в 15-ти матчах…

А кто же удивил?

По линии букмекера из прошлого года в положительную сторону – одно исключение. Константин Тюкавин шел по результативности ниже Федора Смолова с индивидуальным тоталом 9.5.

Любопытно, что прошлым летом букмекеры вообще забыли про Матео Кассьерру. Легионера не было даже в десятке претендентов. Основным в «Зените» считали Ивана Сергеева.

Сенсация в бомбардирской гонке для РПЛ – норма. Самый яркий пример – триумф Гамида Агаларова из сезона 21/22. Тогда он просто отсутствовал в стартовых линиях.

Очевидно, что на следующий сезон уже Кассьерра и Тюкавин будут явными фаворитами, если останутся в РПЛ. А коэффициенты на Соболева, Комличенко и Сергеева значительно подрастут.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф

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