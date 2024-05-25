Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни, клубы договорились. 20 млн евро выплатят в рассрочку («РБ Спорт»)
Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».
По информации «РБ Спорт», голкипер «Краснодара» в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.
Как сообщил источник, близкий к руководству «ПСЖ», сделка практически завершена, клубы достигли окончательной договоренности.
Утверждается, что в ближайшие дни Сафонов пройдет медосмотр и подпишет контракт с французским клубом. На сборы вратарь отправится уже в составе «ПСЖ».
Сумма в 20 миллионов евро будет выплачена в рассрочку.
Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет что-то узнать, вы это обязательно узнаете»
Удачи) будут с Кузяевым теперь есть круассаны)
Надеюсь повторит путь Лунина в одном именитом клубе и дождется своего шанса, чтобы стать основным в команде уровня ЛЧ с именитыми партнерами.
Прям как вишенка на торте расписался в контракте
Трансфером через армянский или казахстанский клуб?