Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни, клубы договорились. 20 млн евро выплатят в рассрочку («РБ Спорт»)

Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

По информации «РБ Спорт», голкипер « » в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Как сообщил источник, близкий к руководству «ПСЖ», сделка практически завершена, клубы достигли окончательной договоренности.

Утверждается, что в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет контракт с французским клубом. На сборы вратарь отправится уже в составе «ПСЖ».

Сумма в 20 миллионов евро будет выплачена в рассрочку.

Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет что-то узнать, вы это обязательно узнаете»