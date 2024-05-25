Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни, клубы договорились. 20 млн евро выплатят в рассрочку («РБ Спорт»)

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Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

По информации «РБ Спорт», голкипер «Краснодара» в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Как сообщил источник, близкий к руководству «ПСЖ», сделка практически завершена, клубы достигли окончательной договоренности.

Утверждается, что в ближайшие дни Сафонов пройдет медосмотр и подпишет контракт с французским клубом. На сборы вратарь отправится уже в составе «ПСЖ».

Сумма в 20 миллионов евро будет выплачена в рассрочку.

Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет что-то узнать, вы это обязательно узнаете»

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115 комментариев
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Очень неожиданный трансфер-то на самом деле, с самого начала.
Удачи) будут с Кузяевым теперь есть круассаны)
+134
-1
+133
У ПСЖ нет такой суммы сразу выплатить, понимаю. Деньги то большие
+110
-9
+101
Ответ СуперКонь
Голову забыл
Он в Монако поинтереснее питается)
+70
0
+70
Ответ Мадина Уйгурова
У ПСЖ нет такой суммы сразу выплатить, понимаю. Деньги то большие
раскрою тайну, но почти все сделки в футболе таким образом и осуществляются
+52
-2
+50
Надо было как Семак, прям на стадионе контракт подписать с ПСЖ
+50
-1
+49
Ответ Aleksey Yashin
Надо было как Семак, прям на стадионе контракт подписать с ПСЖ
Семак хет-трик ништяк отгрузил ПСЖ в своё время) Если память не изменяет и я ничего не путаю..
+24
-2
+22
Ответ Pro_Zenit_7
Очень неожиданный трансфер-то на самом деле, с самого начала. Удачи) будут с Кузяевым теперь есть круассаны)
Голову забыл
+22
-1
+21
Удачи Матвею!
Надеюсь повторит путь Лунина в одном именитом клубе и дождется своего шанса, чтобы стать основным в команде уровня ЛЧ с именитыми партнерами.
+21
-2
+19
Сегодня с некоторым удивлением узнал, что молодой и перспективный вратарь Сафонов и опытный Доннарума родились в один год и в один день.
+16
-3
+13
Прекрасно отыграл сегодня
Прям как вишенка на торте расписался в контракте
+15
-3
+12
Проще заплатить 20 лямов сейчас, зато потом можно мутить одну вечеринку на двоих на ДР с Сафоном и Донычем
+9
0
+9
Долар напрягся
+9
-1
+8
Похороны карьеры. Донная рума очень молодой вратарь и один из лучших в мире, вытеснить его будет нереально. Если даже Кейлор не смог, у Сафонова шансов 0.
+10
-4
+6
Жаль. Выбрал чемпионат попроще по сравнению с сильнейшей лигой мира - РПЛ.
+7
-1
+6
Ответ Мадина Уйгурова
У ПСЖ нет такой суммы сразу выплатить, понимаю. Деньги то большие
Деньги то есть. Вопрос как будут платить в условиях санкций?
Трансфером через армянский или казахстанский клуб?
+6
0
+6
Ответ Mbest77
Деньги то есть. Вопрос как будут платить в условиях санкций? Трансфером через армянский или казахстанский клуб?
Думаю, это все будет проворачиваться через банки в стране хозяев ПСЖ)
+5
0
+5
Ответ Remedy
Семак хет-трик ништяк отгрузил ПСЖ в своё время) Если память не изменяет и я ничего не путаю..
Все верно, в кубке УЕФА, когда еще за армейцев бегал, после этого Семака как раз ПСЖ и купил
+5
0
+5
Ответ igls54
Давайте, все дружно начнем советовать Мэттью Сафонофф,что ему делать дальше?
Матьё
+5
0
+5
Ответ Mbest77
Деньги то есть. Вопрос как будут платить в условиях санкций? Трансфером через армянский или казахстанский клуб?
Через окко. Они как раз со следующего сезона будут показывать лигу 1 ))))
+4
0
+4
ПСЖ Сафонова против Монако Головина. К такому жизнь меня не готовила)
+4
0
+4
Теперь это Лига Кузяева, Головина или Сафонова?
+4
0
+4
Ответ The1993Diablo
Похороны карьеры. Донная рума очень молодой вратарь и один из лучших в мире, вытеснить его будет нереально. Если даже Кейлор не смог, у Сафонова шансов 0.
Да ладно, Рума косячит постоянно
+4
0
+4
Вот всё равно видишь новость и не веришь своим глазам...
+3
0
+3
Сафонов: «Пока, неудачники!»
+2
0
+2
Ну молодец, ушел за трофеями, поиграет в Кубке Франции.
+2
0
+2
Ответ mclovin
Все верно, в кубке УЕФА, когда еще за армейцев бегал, после этого Семака как раз ПСЖ и купил
Это было в группе ЛЧ. ЦСКА занял третье место в группе, и отправился в плей-офф Кубка УЕФА, который в итоге выиграл. А Семак после этой группы ЛЧ отправился в ПСЖ)
+2
0
+2
Стать очередным чемпионом Франции, не сыграв и 10 матчей - видимо выбор Матвея) Всяк лучше чем вечно без трофейный Краснодар
+2
0
+2
Вот зачем он им? Зачем? Полировкой заниматься?
+1
0
+1
Ответ BertNiKK
Ага, так и вижу теперь будущий заголовок: ПСЖ Сафонова в гостях у Монако Головина. И пофиг, что Мотя может быть на банке или вовсе не заявлен 🥐
а у головина травма
+1
0
+1
Молодец. То что в свое время несмог сделать Акинфеев
+1
0
+1
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