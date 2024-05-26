«Будем жить вечно, пока не станем чемпионами». Мы провели день в Краснодаре с фанатами «Динамо»

Репортаж Артема Терентьева.

– Так трясет. И ведь не от пьянства – тревога какая-то.

– А, может, не пойдем на стадион? Будем раков голыми руками ловить – чтобы даже счет не узнать, – усмехается второй человек в бело-голубой кипе.

До матча в Краснодаре 20 часов, группа болельщиков «Динамо» интеллигентно балагурит в поезде от Адлера. Признаются в любви проводнице с тележкой продуктов: «А вы приходите еще! Мы скучаем». Та смеется.

Предлагают пассажирам поиграть в элиас, угощают девушек сидром и шутят про невезение парня по имени Иван – сидр предназначался ему. Более того – он и попросил товарищей купить пару-тройку бутылочек. Пробирался через весь поезд, но опоздал.

Потом спорят, в каком вагоне та самая проводница с тележкой. Идут проверять – оказалось, в 5-м. Вернулись с мороженым.

***

4 часа до игры. Фанаты «Динамо» сходятся у отеля «Марриотт» на Красной улице, где поселилась команда. Рядом беззаботно идут навстречу взрослым заботам выпускники в красных бантах.

Появляется Марцел Личка – с прогулки. Как всегда добр и улыбается будто по-русски. С легкостью соглашается на фото.

– Да все нормально будет! – провожают и, кажется, успокаивают фанаты тренера «Динамо».

Через 2 часа болельщиков станет 500-600 – появятся дымовухи в бело-голубых цветах, один смельчак зажжет файер. Росгвардейцы в ответ зажгут к нему интерес – и отведут в машину. Но позже отпустят.

От гостиницы до автобуса образуется живой коридор – игроков обнимают, Федора Смолова вообще целуют, а в честь Хорхе Карраскаля неожиданно заряжают кричалку. Будто про легенду клуба.

Автобус отходит под лаконичное: «Динамо», «Динамо».

Кто-то рядом говорит: «Ну что – хлопнем по 50 грамм и на стадион?».

***

Путь к стадиону «Краснодара» лежит через множество маленьких и узеньких улочек обычного южного города. Подростки на самокатах ездят по проезжей части – иногда сразу по двое.

За 300 метров от парка и арены ничего не предвещает смены декораций. Иногда попадается мусор в самых неожиданных местах. Например, в старой покрышке, осмысленной как урна.

Чуть дальше граффити на сербском – видимо, от фанатов «Црвены Звезды», которые приезжали сюда в 2017-м на матч Лиги Европы. И заброшенное баскетбольное кольцо, спрятанное в траве.

Но буквально через дорогу – оазис. Парк «Краснодар», в котором не найти ни одного брошенного фантика. И в котором фанаты курят, не отходя от урны.

Наверное, в такие моменты и открывается истинное величие Сергея Галицкого – воспитательное.

***

Матч. Массивный сектор «Динамо» пробует заряжать, но их за полминуты сминает остальной стадион. Добивая огромным баннером и ярким перфомансом.

«Динамо», подав угловой на первой минуте, уйдет в оборону. Потому что боится проиграть, а «Краснодар» – не боится. И проводит лучший матч при Мураде Мусаеве.

В концовке болельщики «Краснодара» путают запасных, когда закричат, что в Питере уже 2:2. На стадионе большие проблемы с интернетом – и узнать счет реально проблема. На минуту скамейка хозяев оживает, но и только.

Закрывает вопрос удаление Паршивлюка – это даже на фанатке «Динамо» воспринимают спокойно. Все уже ясно. Последнее, что они сделают – вместе с игроками проскандируют про величие «Динамо». Без свиста, обиды и злости.

Как мантру.

***

Четыре часа после игры – круглосуточное заведение, люди в синих футболках выпивают. Ждут поезда.

– Нет никакой драмы, – говорит один болельщик (Александр). – Там все понятно стало, когда нам первый забили. Коля сразу пошел в бар за пивом. Понимал, что хорошего не будет.

– Я понимал – и хотел так [на удачу] это переменить, – отвечает Коля.

– Никогда в жизни бы не отыгрались. Вышли обреченные. Раньше был фарт, теперь закончился. Отскочили там, отскочили снова, а тут не отскочили. Самое обидное, что игры нет. По-хорошему надо гнать Личку – в 24 часа, и все.

– Не надо, Саш, ну это один матч. И кто придет вместо – Кобелев? – сказал третий болельщик.

– А чем тебе Кобелев не нравится?

Позже в кафе входит женщина с ребенком: «Можно он с вами посидит? Он очень любит футбол и «Динамо». Только матом не ругайтесь». Пацана (лет 10 на вид) приветствуют, а потом дается вердикт: «Вот он точно доживет до чемпионства».

***

– Кстати, со мной есть видео на ютюбе, – говорит Коля. – В 94-м играло «Динамо» против «Реала». Старый стадион – с правительственной ложей, а за ней – сразу ряды. Я туда и брал билеты. Когда «Динамо» забило второй – Черышев (стало 2:1, сыграли 2:2 – Спортс), меня прям вынесло на крышу. Там люди серьезные в випе, а я на крыше пляшу. Момент попал в «Футбольное обозрение», ведущим был Владимир Перетурин.

Вообще, главная боль – не сегодняшнее поражение, а 86-й год, когда киевское «Динамо» у нас чемпионство украло, – продолжает Коля. – Тогда был лимит ничьих – только первые 10 считались, а с 11-й – 0 очков. Киев был аналогом современного «Зенита» – ресурсы, куча сборников. Вот им и дали поблажку – мол, на них правило не распространяется (по регламенту, если команда отдавала сборной как минимум двух игроков и во время их отсутствия играла вничью, результат шел вне лимита – Спортс). Так и обошли нас при равных очках. Нам одну ничью не засчитали, а им – засчитали.

Когда уже принесли счет, зашла речь про проклятья.

– Вы говорите: «48 лет [без золота] – это драма», но для нас это хи-хи и ха-ха. Какая драма? – говорит Коля.

– Да, драма-драма. Знаем, что есть проклятье, – говорит тихий мужчина с другой половины стола.

– Никто в это не верит. Наше проклятие – мастерства не хватает. Конечно, когда 48 лет нет побед, история будет обрастать мифами. Про проклятие вдовы Севидова начали говорить в 90-х – а убрали его из команды в 78-м [если точнее убрали в 79-м, а потом – второй раз в 85-м].

***

Через час поезд – до Адлера. Там группа болельщиков распадется: одни сразу полетят в Москву, другие на несколько часов останутся покупаться.

Прощаемся.

– Мерзко на душе на самом деле. Приехали все, – говорит, собираясь, Александр.

– Сегодня такие уважаемые люди были – вы даже не представляете, – объясняет Коля. – Хулиганы из 90-х, легенды – ну, кто еще живой. Сам многих лет по 20 не видел, пока здесь не пересеклись.

Что теперь дает надежду? Нет у нас надежды. Будем жить вечно, пока «Динамо» не станет чемпионом».

Каково жить вместе с «Динамо» 58 лет – взрослеть, страдать и любить

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Безумный сезон РПЛ – в одной гифке. Таким мы его запомним

Фото: автора; РИА Новости /Виталий Тимкив, Павел Бедняков