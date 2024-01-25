Марокко – главный фаворит Кубка Африки у букмекеров перед плей-офф. До турнира им был Сенегал

На Кубке Африки завершился групповой этап.

Перед стартом плей-офф букмекеры обновили котировки на итоги турнира. Главным фаворитом стала сборная Марокко – на ее трофей дают коэффициент 3.70.

Сенегал, котировавшийся фаворитом до начала турнира, сейчас идет вторым у букмекеров за 4.20.

Топ-5 фаворитов Кубка Африки по версии букмекеров:

1. Марокко – 3.70

2. Сенегал – 4.20

3. Нигерия – 7.50

4. Кот’д-Ивуар – 10.00

5-6. Египет – 15.00

5-6. Мали – 15.00

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