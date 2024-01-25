Марокко – главный фаворит Кубка Африки у букмекеров перед плей-офф. До турнира им был Сенегал
На Кубке Африки завершился групповой этап.
Перед стартом плей-офф букмекеры обновили котировки на итоги турнира. Главным фаворитом стала сборная Марокко – на ее трофей дают коэффициент 3.70.
Сенегал, котировавшийся фаворитом до начала турнира, сейчас идет вторым у букмекеров за 4.20.
Топ-5 фаворитов Кубка Африки по версии букмекеров:
1. Марокко – 3.70
2. Сенегал – 4.20
3. Нигерия – 7.50
4. Кот’д-Ивуар – 10.00
5-6. Египет – 15.00
5-6. Мали – 15.00
«Байер» еще ни разу не проиграл. а «Альмерия» – не победила. Осталось всего два нуля в таблицах топ-5, какие шансы на продолжение?