У «Интера» два поражения в сезоне. Сегодня играют против «Лацио», у которого 5 побед подряд

«Интер» встретится с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии.

Обе команды находятся в отличной форме. «Интер» проиграл лишь дважды в этом сезоне, а «Лацио» одержал пять побед подряд.

«Интер» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.67. Поставить на победу «Лацио» можно за 5.95, на ничью – за 3.84.

Матч состоится 19 января и начнется в 22:00 мск.

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