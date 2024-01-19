У «Интера» два поражения в сезоне. Сегодня играют против «Лацио», у которого 5 побед подряд
«Интер» встретится с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии.
Обе команды находятся в отличной форме. «Интер» проиграл лишь дважды в этом сезоне, а «Лацио» одержал пять побед подряд.
«Интер» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.67. Поставить на победу «Лацио» можно за 5.95, на ничью – за 3.84.
Матч состоится 19 января и начнется в 22:00 мск.
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