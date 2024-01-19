У «Интера» два поражения в сезоне. Сегодня играют против «Лацио», у которого 5 побед подряд

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«Интер» встретится с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии.

Обе команды находятся в отличной форме. «Интер» проиграл лишь дважды в этом сезоне, а «Лацио» одержал пять побед подряд.

«Интер» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.67. Поставить на победу «Лацио» можно за 5.95, на ничью – за 3.84.

Матч состоится 19 января и начнется в 22:00 мск.

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3 комментария
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Интер может и в отличной, а Лацио играет очень тяжело. Соперников высокого класса среди этих 5 не было, а в составе ещё и Ровелла сегодня на тренировке сломался. А он капец как нужен :(
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У Интера два поражение
В чемпионате от Сассуоло 1:2
И в кубке от Болоньи 1:2
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Ответ Saddam Huseyn
У Интера два поражение В чемпионате от Сассуоло 1:2 И в кубке от Болоньи 1:2
С Болоньей у них ничья. Пропустили с допе
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