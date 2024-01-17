«Атлетико» и «Реал» снова закатили шоу. После 3:5 Симеоне ответил 4:2

«Реал» вылетел от «Атлетико» в Кубке Короля, зафиналил Антуан Гризманн.

В прематче «Атлетико» шел за 2.75, ничья в основное время (которая в итоге и сыграла) – 3.75, на победу «Реала» давали 2.45.

На 39-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Самуэл Лино, коэффициенты установили на 2.00, все-таки верили, что «Реал» отыграется. Так и случилось.

На 46-й минуте первого тайма в свои ворота мяч отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак, 3.50 на победу «матрасников».

На 57-й минуте форвард Альваро Мората вывел «матрасников» вперед, 1.44 на победу «Атлетико», 4.10 на ничью. В итоге на 82-й счет сравнял форвард «сливочных» Хоселу, который вышел на замену на 80-й. На итоговую победу «Атлетико» давали 17.00, но ничья есть ничья.

На 100-й Антуан Гризманн забил после сольного прохода, после Рикельме установил финальный счет – 4:2 в пользу команды Симеоне. Перед дополнительным временем можно было поставить на то, что «Атлетико» пройдет дальше. Коэффициент установили в районе 2.00.

«Атлетико» вышел в 1/4 финала и узнает соперника после жеребьевки. «Реал» покинул турнир, будучи действующим обладателем трофея.

В последний раз «Реал» обыгрывал «Атлетико» в основное время больше года назад. 10 января в Суперкубке Испании они тоже выявили победителя только в экстратайме – 5:3 в пользу «Реала».

В 2023-м в Ла Лиге «Атлетико» победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом «Реала» (3:1).

Последняя победа «сливочных» в основное время – 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/David Ramos