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«Атлетико» и «Реал» снова закатили шоу. После 3:5 Симеоне ответил 4:2

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«Реал» вылетел от «Атлетико» в Кубке Короля, зафиналил Антуан Гризманн.

В прематче «Атлетико» шел за 2.75, ничья в основное время (которая в итоге и сыграла) – 3.75, на победу «Реала» давали 2.45.

На 39-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Самуэл Лино, коэффициенты установили на 2.00, все-таки верили, что «Реал» отыграется. Так и случилось.

На 46-й минуте первого тайма в свои ворота мяч отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак, 3.50 на победу «матрасников».

На 57-й минуте форвард Альваро Мората вывел «матрасников» вперед, 1.44 на победу «Атлетико», 4.10 на ничью. В итоге на 82-й счет сравнял форвард «сливочных» Хоселу, который вышел на замену на 80-й. На итоговую победу «Атлетико» давали 17.00, но ничья есть ничья.

На 100-й Антуан Гризманн забил после сольного прохода, после Рикельме установил финальный счет – 4:2 в пользу команды Симеоне. Перед дополнительным временем можно было поставить на то, что «Атлетико» пройдет дальше. Коэффициент установили в районе 2.00.

«Атлетико» вышел в 1/4 финала и узнает соперника после жеребьевки. «Реал» покинул турнир, будучи действующим обладателем трофея.

В последний раз «Реал» обыгрывал «Атлетико» в основное время больше года назад. 10 января в Суперкубке Испании они тоже выявили победителя только в экстратайме – 5:3 в пользу «Реала».

В 2023-м в Ла Лиге «Атлетико» победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом «Реала» (3:1).

Последняя победа «сливочных» в основное время – 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/David Ramos

11 комментариев
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игра было зрелищнее со спектаклями, я как фанат реала поздравляю атлетико с победой
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Приятно будет посмотреть как атлеты отберут кубок у барсы
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и на это все достижения реала закончаться в этом году.
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Ответ Мел Тур
Приятно будет посмотреть как атлеты отберут кубок у барсы
Такое может случится. Но лучше матрасы, чем меренги. Винисиус не заслужил.
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Если быть объективным, то команды были не в равных условиях, у Атлетико на пол недели было больше времени на восстановление, что и мы и увидели в доп время
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Ответ Иман Сылыкбеков
От Вини было столько брака его вообще надо было убрать по раньше , Камавинга и Рюдигер просто тупили с таким подходом дальше будет трудно
да устали просто ребята, эмоционально и физически, перезагрузиться надо, видно же. Плюс столько травм, должно же было это всё когда нибудь аукнуться... вообще если хотят бороться за все трофеи, то реально нужны игроки, дальше будет на много сложнее.
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Ответ Мел Тур
Приятно будет посмотреть как атлеты отберут кубок у барсы
Ты о чем вообще? Когда есть Жирона!
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Ответ Мел Тур
Приятно будет посмотреть как атлеты отберут кубок у барсы
или нет
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