«Челси» вылетел из прошлого Кубка Англии в 1/32 финала. Этот розыгрыш начинают с «Престоном»

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«Челси» встретится с «Престоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Лондонский клуб в прошлом сезоне вылетел из Кубка как раз на стадии 1/32 финала – тогда «Челси» разгромно проиграл «Ман Сити» (0:4).

Хозяева – явные фавориты встречи за 1.18. Победа клуба из Чемпионшипа оценивается коэффициентом 14.00, ничья – за 7.50.

Матч пройдет 6 января, начало – в 20:30 по московскому времени.

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