Не забыли, что скоро Кубки Африки и Азии? Там по 24 команды, матчи целый месяц и мощный пул фаворитов

На следующей неделе стартуют сразу два континентальных футбольных турнира! Летом мы так скажем про Евро и Кубок Америки, но пока зима – и нам достались Кубок Африки и Кубок Азии.

Там обязательно будет интрига, а еще – яркие сюжеты.

На Кубке Африки нет явного фаворита, зато аутсайдеры понятны сразу

Итак, расклады на чемпионство у букмекеров:

Марокко, Сенегал, Алжир, хозяева Кот-д’Ивуар – вот и четыре главных фаворита. Но и дальше все очень плотно – сборные идут друг за другом. Сразу десять команд укладываются в коэффициент до 20.00 включительно.

Обрыв идет после 65.00, где дальше располагаются еще девять команд. В их числе – Кабо-Верде без Зе Луиша, но с легионером «Краснодара» Ленини Пиной или, например, Гамбия и Экваториальная Гвинея, которые на прошлом Кубке Африки добирались до четвертьфинала.

Формат Кубка Африки – как на Евро

Турнир продлится почти месяц – с 13 января по 11 февраля. Всего в Африке – 54 сборных-членов ФИФА, а на континентальном первенстве играют 24. В рейтинге ФИФА из финалистов самое низкое место занимает Мавритания (179), но у букмекеров самым слабым считается Мозамбик (118).

24 сборные делятся на шесть групп по четыре команды. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие из каждой группы плюс еще четыре лучшие из числа тех, кто занял третьи места. Состав групп есть здесь, а расписание турнира – здесь.

Это уже третий турнир в таком формате, первые два прошли в 2019 и 2022 годах. В первый раз три очка на третьем месте хватило не всем – мимо плей-офф пролетела Кения. Но на прошлом – команды с третьего места проходили и с тремя очками. Среди них – дебютировавшие Коморские острова, они в 1/8 финала минимально уступили Камеруну.

Турнир правда будет интересным? За кем там смотреть?

Просто перечислим, кто из известных игроков поехал на турнир:

● Кот-д’Ивуар назначил капитаном Сержа Орье и позвал Эвана Ндика, но Франк Кессиэ, Ибрагим Сангаре и Секо Фофана тоже вызваны. Да и забивать есть кому – Макс Градель, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога, Кристиан Куаме – солидный выбор.

● Нигерия под руководством Жозе Пезейру везет на турнир Алекса Ивоби, Франка Оньеку и целую россыпь звезд в нападении – там Келечи Ихеаначо, Виктора Осимхен, Адемола Лукман, Самуэль Чуквезе, Виктор Бонифасе и Ахмед Муса.

● Египет понадеется на Мохамеда Эльнени и Мохамеда Салаха, а еще на тренера Руя Виторию. Гану повезет экс-тренер «Ньюкасла», «Брайтона» и «Ноттингем Фореста» Крис Хьютон, в составе – Джордан и Андре Айю в свои 32 и 34 соответственно, а еще – Мохаммед Кудус.

● Сенегал хорош в каждой линии – Эдуар Сиссе, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Садьо Мане и много других известных игроков. Тренер – конечно, Алиу Сиссе. Камерун пригласил Андре Онана, Андре-Франка Замбо Ангисса, Венсана Абубакара, Карла Токо Экамби.

● Наби Кейта, Франсуа Камано и Серу Гирасси едут прославлять Гвинею. Рами Бенсебайни, Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер, Усем Ауар, Ислам Слимани и Рияд Марез будут биться за Алжир, Юссеф Мсакни и Элье Схири выйдут играть за Тунис, Амаду Айдара и Ив Биссума зажгут в составе Мали. У замбийцев в заявке – Патсон Дака и Фэшн Сакала.

● Наконец, главные фавориты – марокканцы – привезут Яссина Буну, Ашрафа Хакими, Хакима Зиеша, Софьяна Амрабата, Юссефа Эн-Несири, в общем, многих героев ЧМ-2022. Валид Реграги до сих пор тренирует команду.

● Из РПЛ в составе Гвинеи-Бисау сыграет форвард «Пари НН» Зе Турбо, за Камерун – динамовец Муми Нгамале, Мохамед Конате из «Ахмата» – за Буркина Фасо, спартаковец Тео Бонгонда – за ДР Конго.

Рекордсменом по победам после этого турнира никто не станет

Все потому что Египет по чемпионствам всех опережает – у него семь, а у ближайшего преследователя Камеруна – пять. Четыре раза Кубок Африки выигрывала Гана, три – Нигерия. По два титула у Кот-д’Ивуара, Алжира и ДР Конго. Одна победа в активе Замбии, Туниса, Судана, Сенегала, Эфиопии, Марокко, ЮАР и Конго.

За последние шесть турниров чемпионами становились шесть разных команд – Египет, Замбия, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир и Сенегал.

На Кубке Азии есть явный фаворит плюс пять претендентов

Смотрим, как букмекеры оценивают перспективы азиатских команд:

Япония имеет больше шансов по раскладам, Австралию, Ирана, Южную Корею и хозяев-Катар оценивают ровно, чуть дальше располагается Саудовская Аравия. Едва ли остальные команды впишутся в эту компанию. Китай, Ирак, ОАЭ и Узбекистан еще рассматриваются в качестве сборных, потенциально способных помешать фаворитам. Дальше – сложнее.

Формат повторяет Евро и Кубок Африки

Да, и здесь тоже участвуют 24 команды, хотя всего в Азии играют 46 членов ФИФА. Формат понятный – шесть групп по четыре команды, выходят первые две плюс еще четыре лучших третьих. Здесь можно найти состав групп, а здесь – расписание. Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля.

Аутсайдерами считаются Гонконг и Индонезия. Самое низкое место в рейтинге ФИФА из финалистов занимают индонезийцы – 155-е.

В таком формате Кубок Азии будет проводиться во второй раз, до 2019 года было четыре группы по четыре команды. Большее количество участников опробовали в 2019-м, так что в плей-офф даже вышли никогда высоко не котировавшиеся Таиланд, Вьетнам и Кыргызстан.

Да еще и уперлись – Таиланд еле прошли китайцы, ОАЭ справились с киргизской командой только в овертайме, а Вьетнам вообще добрался до четвертьфинала.

Так, а за кем смотреть на Кубке Азии? Там же еще меньше звезд?

Потенциально – поменьше, чем на Кубке Африки или Кубке КОНКАКАФ, куда меньше, чем на Кубке Америки или Евро. Но все-таки:

● Австралию повезет Грэм Арнолд, состав уже существенно обновился – остались Мэтью Райан, Азиз Бехич и Джексон Ирвайн. Любопытно, что в этом созыве больше голов, чем у защитника Харри Суттара (10 в 21 матче), только у одного футболиста (Митчелла Дьюка – 11).

● С Ираном едут известные Мехди Тареми, Алиреза Джаханбахш, Карим Ансарифард, Сердар Азмун и знакомые нам по РПЛ Милад Мохаммади и Саид Эзатолахи. А еще – игрок «Ростова» Мохаммед Мохеби.

● Японцы позвали Ватару Эндо из «Ливерпуля», Такехиро Томиясу из «Арсенала», Каору Митому из «Брайтона» и Такуми Минамино из «Монако». Аясе Уэда из «Фейеноорда» только что играл против Рео Хатате и Дайдзена Маэды из «Селтика» в Лиге чемпионов, а теперь будет решать с ними общую задачу.

● За сборную Южной Кореи, тренируемую Юргеном Клинсманном, сыграют Ким Мин Чжэ из «Баварии», Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», а еще, конечно, Ли Кан Ин из «ПСЖ». Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона» и Хван Ин Бом из «Црвены Звезды» – тоже.

● Сборную Узбекистана тренирует Сречко Катанец. Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев, а также Хожимат Эркинов из «Торпедо» и Рустам Ашурматов из «Рубина» – также в составе.

● Где сейчас 68-летний Эктор Купер? В сборной Сирии! Там же, где и 18-летний голкипер ЦСКА Максим Сарраф. А Китай, Индия (с тренером Игором Штимацем), ОАЭ (тренер – Паулу Бенту), Вьетнам (тренер – Филипп Труссье), Саудовская Аравия (возглавляет Роберто Манчини) и Катар везут футболистов исключительно из своего чемпионата.

Японцы укрепятся в статусе главной команды Азии или кто-то их догонит

По Кубкам Азии пока расклад такой – четыре выиграла Япония, по три – Саудовская Аравия и Иран, два – Южная Корея. По одному титулу – у Кувейта, Ирака, Катара, Австралии и Израиля. Да, кое-где – чудные географические парадоксы: Австралия – чемпион Азии, а Израиль – уже давно в УЕФА.

Предыдущим победителем стал Катар, выигравший все семь матчей турнира и пропустивший всего один гол. Жаль, что импульс после сенсационной победы все-таки не позволил команде достойно выступить на домашнем ЧМ через почти четыре года.

Фото: East News/Jia Haocheng / Xinhua via AFP, Waleed Zein / Anadolu via AFP, Fadel Senna / AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse