Ставки на Спортс
Блог

Не забыли, что скоро Кубки Африки и Азии? Там по 24 команды, матчи целый месяц и мощный пул фаворитов

Ставки на спорт Ставки на спорт
Кубок Африки Кубок Африки
Кубок Азии Кубок Азии
Ставки на футбол Ставки на футбол
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
сборная Алжира по футболу сборная Алжира по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
сборная Кот-д′Ивуара по футболу сборная Кот-д′Ивуара по футболу
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

На следующей неделе стартуют сразу два континентальных футбольных турнира! Летом мы так скажем про Евро и Кубок Америки, но пока зима – и нам достались Кубок Африки и Кубок Азии.

Там обязательно будет интрига, а еще – яркие сюжеты.

На Кубке Африки нет явного фаворита, зато аутсайдеры понятны сразу

Итак, расклады на чемпионство у букмекеров:

Марокко, Сенегал, Алжир, хозяева Кот-д’Ивуар – вот и четыре главных фаворита. Но и дальше все очень плотно – сборные идут друг за другом. Сразу десять команд укладываются в коэффициент до 20.00 включительно.

Обрыв идет после 65.00, где дальше располагаются еще девять команд. В их числе – Кабо-Верде без Зе Луиша, но с легионером «Краснодара» Ленини Пиной или, например, Гамбия и Экваториальная Гвинея, которые на прошлом Кубке Африки добирались до четвертьфинала.

Формат Кубка Африки – как на Евро

Турнир продлится почти месяц – с 13 января по 11 февраля. Всего в Африке – 54 сборных-членов ФИФА, а на континентальном первенстве играют 24. В рейтинге ФИФА из финалистов самое низкое место занимает Мавритания (179), но у букмекеров самым слабым считается Мозамбик (118).

24 сборные делятся на шесть групп по четыре команды. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие из каждой группы плюс еще четыре лучшие из числа тех, кто занял третьи места. Состав групп есть здесь, а расписание турнира – здесь.

Это уже третий турнир в таком формате, первые два прошли в 2019 и 2022 годах. В первый раз три очка на третьем месте хватило не всем – мимо плей-офф пролетела Кения. Но на прошлом – команды с третьего места проходили и с тремя очками. Среди них – дебютировавшие Коморские острова, они в 1/8 финала минимально уступили Камеруну.

Турнир правда будет интересным? За кем там смотреть?

Просто перечислим, кто из известных игроков поехал на турнир:

● Кот-д’Ивуар назначил капитаном Сержа Орье и позвал Эвана Ндика, но Франк Кессиэ, Ибрагим Сангаре и Секо Фофана тоже вызваны. Да и забивать есть кому – Макс Градель, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога, Кристиан Куаме – солидный выбор.

● Нигерия под руководством Жозе Пезейру везет на турнир Алекса Ивоби, Франка Оньеку и целую россыпь звезд в нападении – там Келечи Ихеаначо, Виктора Осимхен, Адемола Лукман, Самуэль Чуквезе, Виктор Бонифасе и Ахмед Муса.

● Египет понадеется на Мохамеда Эльнени и Мохамеда Салаха, а еще на тренера Руя Виторию. Гану повезет экс-тренер «Ньюкасла», «Брайтона» и «Ноттингем Фореста» Крис Хьютон, в составе – Джордан и Андре Айю в свои 32 и 34 соответственно, а еще – Мохаммед Кудус.

● Сенегал хорош в каждой линии – Эдуар Сиссе, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Садьо Мане и много других известных игроков. Тренер – конечно, Алиу Сиссе. Камерун пригласил Андре Онана, Андре-Франка Замбо Ангисса, Венсана Абубакара, Карла Токо Экамби. 

● Наби Кейта, Франсуа Камано и Серу Гирасси едут прославлять Гвинею. Рами Бенсебайни, Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер, Усем Ауар, Ислам Слимани и Рияд Марез будут биться за Алжир, Юссеф Мсакни и Элье Схири выйдут играть за Тунис, Амаду Айдара и Ив Биссума зажгут в составе Мали. У замбийцев в заявке – Патсон Дака и Фэшн Сакала.

● Наконец, главные фавориты – марокканцы – привезут Яссина Буну, Ашрафа Хакими, Хакима Зиеша, Софьяна Амрабата, Юссефа Эн-Несири, в общем, многих героев ЧМ-2022. Валид Реграги до сих пор тренирует команду.

● Из РПЛ в составе Гвинеи-Бисау сыграет форвард «Пари НН» Зе Турбо, за Камерун – динамовец Муми Нгамале, Мохамед Конате из «Ахмата» – за Буркина Фасо, спартаковец Тео Бонгонда – за ДР Конго.

Рекордсменом по победам после этого турнира никто не станет

Все потому что Египет по чемпионствам всех опережает – у него семь, а у ближайшего преследователя Камеруна – пять. Четыре раза Кубок Африки выигрывала Гана, три – Нигерия. По два титула у Кот-д’Ивуара, Алжира и ДР Конго. Одна победа в активе Замбии, Туниса, Судана, Сенегала, Эфиопии, Марокко, ЮАР и Конго.

За последние шесть турниров чемпионами становились шесть разных команд – Египет, Замбия, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир и Сенегал.

На Кубке Азии есть явный фаворит плюс пять претендентов

Смотрим, как букмекеры оценивают перспективы азиатских команд:

Япония имеет больше шансов по раскладам, Австралию, Ирана, Южную Корею и хозяев-Катар оценивают ровно, чуть дальше располагается Саудовская Аравия. Едва ли остальные команды впишутся в эту компанию. Китай, Ирак, ОАЭ и Узбекистан еще рассматриваются в качестве сборных, потенциально способных помешать фаворитам. Дальше – сложнее. 

Формат повторяет Евро и Кубок Африки

Да, и здесь тоже участвуют 24 команды, хотя всего в Азии играют 46 членов ФИФА. Формат понятный – шесть групп по четыре команды, выходят первые две плюс еще четыре лучших третьих. Здесь можно найти состав групп, а здесь – расписание. Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля.

Аутсайдерами считаются Гонконг и Индонезия. Самое низкое место в рейтинге ФИФА из финалистов занимают индонезийцы – 155-е.

В таком формате Кубок Азии будет проводиться во второй раз, до 2019 года было четыре группы по четыре команды. Большее количество участников опробовали в 2019-м, так что в плей-офф даже вышли никогда высоко не котировавшиеся Таиланд, Вьетнам и Кыргызстан.

Да еще и уперлись – Таиланд еле прошли китайцы, ОАЭ справились с киргизской командой только в овертайме, а Вьетнам вообще добрался до четвертьфинала.

Так, а за кем смотреть на Кубке Азии? Там же еще меньше звезд?

Потенциально – поменьше, чем на Кубке Африки или Кубке КОНКАКАФ, куда меньше, чем на Кубке Америки или Евро. Но все-таки:

● Австралию повезет Грэм Арнолд, состав уже существенно обновился – остались Мэтью Райан, Азиз Бехич и Джексон Ирвайн. Любопытно, что в этом созыве больше голов, чем у защитника Харри Суттара (10 в 21 матче), только у одного футболиста (Митчелла Дьюка – 11).

● С Ираном едут известные Мехди Тареми, Алиреза Джаханбахш, Карим Ансарифард, Сердар Азмун и знакомые нам по РПЛ Милад Мохаммади и Саид Эзатолахи. А еще – игрок «Ростова» Мохаммед Мохеби.

● Японцы позвали Ватару Эндо из «Ливерпуля», Такехиро Томиясу из «Арсенала», Каору Митому из «Брайтона» и Такуми Минамино из «Монако». Аясе Уэда из «Фейеноорда» только что играл против Рео Хатате и Дайдзена Маэды из «Селтика» в Лиге чемпионов, а теперь будет решать с ними общую задачу.

● За сборную Южной Кореи, тренируемую Юргеном Клинсманном, сыграют Ким Мин Чжэ из «Баварии», Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», а еще, конечно, Ли Кан Ин из «ПСЖ». Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона» и Хван Ин Бом из «Црвены Звезды» – тоже.

● Сборную Узбекистана тренирует Сречко Катанец. Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев, а также Хожимат Эркинов из «Торпедо» и Рустам Ашурматов из «Рубина» – также в составе.

● Где сейчас 68-летний Эктор Купер? В сборной Сирии! Там же, где и 18-летний голкипер ЦСКА Максим Сарраф. А Китай, Индия (с тренером Игором Штимацем), ОАЭ (тренер – Паулу Бенту), Вьетнам (тренер – Филипп Труссье), Саудовская Аравия (возглавляет Роберто Манчини) и Катар везут футболистов исключительно из своего чемпионата.

Японцы укрепятся в статусе главной команды Азии или кто-то их догонит

По Кубкам Азии пока расклад такой – четыре выиграла Япония, по три – Саудовская Аравия и Иран, два – Южная Корея. По одному титулу – у Кувейта, Ирака, Катара, Австралии и Израиля. Да, кое-где – чудные географические парадоксы: Австралия – чемпион Азии, а Израиль – уже давно в УЕФА.

Предыдущим победителем стал Катар, выигравший все семь матчей турнира и пропустивший всего один гол. Жаль, что импульс после сенсационной победы все-таки не позволил команде достойно выступить на домашнем ЧМ через почти четыре года.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Самые безумные ставки, которые не сыграют этой зимой в РПЛ

Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны

Фото: East News/Jia Haocheng / Xinhua via AFP, Waleed Zein / Anadolu via AFP, Fadel Senna / AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий