6 клубов претендуют на чемпионство в Бразилии за 3 тура до конца. Коэффициенты – от 1.80 до 40.00

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Сразу шесть команд претендует на победу в чемпионате Бразилии за три тура до конца сезона.

Главным претендентом на золото букмекеры считают лидирующий «Палмейрас» – 1.80. У «Фламенго» столько же очков (63), но шансы на чемпионство ниже – 2.85.

Топ-6 фаворитов чемпионата Бразилии по версии букмекеров:

1. «Палмейрас» (63 очка) — 1.80

2. «Фламенго» (63) — 2.85

3. «Ботафого» (62) — 7.50

4. «Атлетико Минейро» (60) — 25.00

5. «Брагантино» (59) — 33.00

6. «Гремио» (59) — 40.00

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