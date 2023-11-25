«Жирона» прибавит во втором тайме, в Италии будет скучно в первом, а «Торпедо» не забьет «Динамо». Разогрев перед еврокубками

Наслаждаемся клубным футболом даже в понедельник – пусть и нет ярких вывесок, зато матчи сразу в трех топ-лигах. Как раз за день до еврокубков.

«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» не будут результативны до перерыва

В заключительном матче тура АПЛ первый тайм может сложиться скучно. «Фулхэм» забил всего два гола в этот промежуток (разница 2:9) из общих десяти, а «Вулверхэмптон» – лишь на мяч больше (3:5). Совсем слабые показатели результативности.

И все-таки ставить на 0:0 в первом тайме (ТМ0.5 за 2.66) всегда рискованно, а вот рассмотреть ТМ1 за 1.74 – вполне можно. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

«Жирона» забьет «Атлетику» во втором тайме

Один из сенсационных лидеров чемпионата Испании здорово прибавляет после перерыва и выиграл десять вторых таймов из 13-ти. У «Атлетика» побед в два раза меньше. Интереснее статистика по голам – «Жирона» вообще в последних 14 матчах Ла Лиги не забила лишь в одном втором тайме, а «Атлетик» сейчас пропускает в пяти подряд таймах после перерыва.

Гол «Жироны» во втором тайме котируется низковатыми 1.56. Но еще можно рассмотреть нулевую фору «Жироны» после перерыва (1.70) или даже ТБ0.75 у нее по голам за 1.81. Начнут игру в 23:00.

«Верона» и «Лечче» могут быть скучны в первом тайме

Тут ситуация схожа с игрой «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» в том плане, что команды редко забивают в первых таймах: у «Вероны» (разница 2:8) и «Лечче» (разница 2:9) всего по два мяча. Так что тут 0:0 в первом тайме (ТМ0.5) выступает за 2.32, а ТМ1 – уже за 1.55. Есть еще и ТМ0.75 за 1.95. Кажется вполне реальным, хотя и рискованным вариантом .

Начало – в 20:30.

«Болонья» сыграет вничью в первом тайме и не пропустит во втором

От второго матча в Италии – «Болоньи» против «Торино» – также много голов не ждут. Вообще, «Торино» максимально аккуратно проводит первые таймы – целых девять ничьих из 12-ти возможных. Но и чаще «Болоньи» до перерыва вничью играют только три команды. Вот почему ничья в первом тайме игры «Болонья» – «Торино» оценена столь низкими для такого исхода 1.92.

Что еще интересно – «Болонья» пропустила только три гола во втором тайме (меньше всех), а «Торино» забил в нем пять мячей (меньше – лишь «Эмполи»). Если «Болонья» не пропустит во втором тайме, сыграет коэффициент 1.66.

Матч стартует в 22:45.

У «Динамо» и «Торпедо» – схожая ситуация

В Первой лиге махачкалинское «Динамо» примет «Торпедо». Да, здесь все похоже. Например, «Динамо» играет вничью 12 первых таймов из 19-ти, а «Торпедо» – 10. Так что здесь тоже ну очень заметный коэффициент на ничью до перерыва – 1.87.

А еще «Динамо» пропустило лишь восемь голов (меньше всех). И это контрастирует с «Торпедо», забившим 17 (меньше только у двух команд). Если «Динамо» не пропустит, то за 2.09. Игра начнется в 17:00.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros